Agent die is veroordeeld voor racisme wordt leidinggevende bij vreemdelingenpolitie

Een agent die zich racistisch heeft uitgelaten terwijl hij aan het werk was, krijgt een leidinggevende functie bij de vreemdelingenpolitie. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van het AD.

De agent kwam in 2020 af op een melding van geluidsoverlast in Dordrecht. Bij de aanhouding van een buurtbewoner ging een gezin zich met de situatie bemoeien. Een vechtpartij ontstond, waarbij de agent het n-woord zou hebben gebruikt.

De vechtpartij is op beeld- en geluidsopnamen vastgelegd. Op basis daarvan heeft de rechter de agent veroordeeld voor de zware belediging. Hij kreeg een boete van 250 euro.

"Het is bizar dat juist deze agent aan de slag gaat bij de vreemdelingenpolitie", zegt Justin Kötter, advocaat van het gezin dat is uitgescholden. "Voor mensen die te maken krijgen met de vreemdelingenpolitie weegt afkomst zwaar mee. Daar kan niet een agent zitten die zich racistisch heeft uitgelaten."

Excuses

Vorig jaar bood politiechef Fred Westerbeke van Rotterdam excuses aan voor het racistische incident. "Aan degene die het onacceptabele scheldwoord naar zijn hoofd kreeg en een ieder die hierdoor werd gekwetst, bied ik zelf en namens mijn eenheid excuus aan", zei Westerbeke tegen EenVandaag.

Eerder had hij ook al excuses gemaakt voor een ander incident binnen zijn eenheid. Vijf agenten hadden zich via WhatsApp racistisch uitgelaten, onder andere over de moord op de 16-jarige scholiere Hümeyra in 2018.

De politie geeft aan dat de functie van de agent in eerste instantie voor een periode van zes maanden is. Hij zal werkzaam zijn voor de vreemdelingenpolitie in de regio Rotterdam. Op de vraag wat de functie inhoudt, wil de politie niets zeggen. Ook wil de woordvoerder niet ingaan op het besluit om de agent bij de vreemdelingenpolitie aan te stellen.