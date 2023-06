30 telefoontjes binnengekomen bij informatiepunt over piekbelasters-site

Vandaag is de langverwachte website gelanceerd waarop boeren kunnen zien of hun bedrijf te veel stikstof uitstoot, en of zij behoren tot de zogenoemde piekbelasters. Voor boeren die er op de site niet uitkomen of meer informatie willen, heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een belteam opgericht waar ze terecht kunnen. Dat nummer ging net als de website vandaag open, maar het loopt nog niet storm.

Sinds vanochtend heeft de RVO dertig telefoontjes ontvangen. De vragen die binnenkwamen varieerden, zegt een woordvoerder, maar ze gingen vooral over de piekbelastersregeling zelf. Daarmee kunnen de grootste piekbelasters hun bedrijf voor maximaal 120 procent van de waarde van de hand doen.

Aerius-check

Bellers wilden meer weten over de zogenoemde Aerius-check, het systeem waarmee de overheid de uitstoot van ammoniak en stikstofoxiden berekent en wat daarvan neerkomt in natuurgebieden. Voor die check is een handleiding te downloaden. Dat is tot nu toe door meer dan 2000 mensen gedaan.

Daarnaast waren er bij het belteam vragen over de zaakbegeleiders die beschikbaar worden gesteld door de overheid om boeren te adviseren tijdens het proces. Het is de bedoeling dat die adviseur de boer het gehele traject van de uitkoopregeling bijstaat.

Gelderland

Het RIVM heeft vandaag cijfers bekendgemaakt van potentiële piekbelasters per provincie. In Gelderland blijken de meeste bedrijven te zitten die meer dan 2500 mol stikstof per jaar uitstoten én waarbij die stikstof binnen 25 kilometer neerslaat op kwetsbare natuur. Het gaat om 1803 Gelderse boerenbedrijven. In totaal zijn er verspreid over heel Nederland 3001 bedrijven die als piekbelaster gelden.