Revanche hockeyers op Australië, talenten Telgenkamp en Boers blinken uit

De Nederlandse hockeyers hebben het tweede treffen met Australië in de FIH Pro League in Eindhoven wel gewonnen. Na de 2-7 afgang van vrijdag toonde de jonge formatie van coach Jeroen Delmee snel en knap herstel: 5-2.

Timo Boers (19) en Duco Telgenkamp (20) maakten ieder twee treffers voor Oranje. Den Bosch-verdediger Boers maakte uit een strafcorner de eerste en de laatste treffer van de avond. Kampong-aanvaller Telgenkamp maakte twee velddoelpunten. Hij staat na drie interlands al op vijf treffers.

Na de openingstreffer van Boers kwam Australië nog op 1-1 via Nathan Ephraums, die profiteerde van een fout van Floris Middendorp. Vervolgens zorgde Tjep Hoedemakers voor een nieuwe voorsprong en even later maakte Telgenkamp de 3-1.