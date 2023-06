Klimaatactivisten krijgen boetes voor protest bij beeld in Vaticaanse Musea

Een rechtbank in Vaticaanstad heeft twee Italiaanse klimaatactivisten beboet voor een protest in de Vaticaanse Musea in Rome. Zij kregen voorwaardelijke celstraffen van negen maanden en moeten ieder bijna 30.000 euro aan schadevergoeding betalen.

De klimaatactivisten plakten zich vorige zomer met secondelijm vast aan een van de beroemdste beeldengroepen uit de Oudgriekse beeldhouwkunst. De Laocoöngroep omvat een Trojaanse priester en zijn twee zoons op het moment dat ze gewurgd worden door slangen. Het marmeren beeld is waarschijnlijk ruim 2000 jaar oud.

Het beeld verhaalt over de Trojaanse oorlog. Laocoön wilde de Trojanen waarschuwen om het paard van Troje niet binnen te laten, maar de Griekse god Poseidon verhinderde dat door de priester te doden. Het paard van Troje - zogenaamd een geschenk waarmee de Grieken zich aan de Trojanen overgaven, maar feitelijk een huls waarin zich Griekse soldaten hadden verstopt - werd toch de stad binnengehaald. Zodoende werd Troje door de Grieken verslagen.

De rechter vindt dat de activisten schadevergoedingen moeten betalen voor het gebruik van de lijm op het beeld. De twee veroordeelden zijn lid van de groep Ultima Generazione (Laatste Generatie). Die actiegroep kleurde onlangs ook het water van de Trevifontein in Rome zwart door er een vloeistof met houtskool in te gooien.