Overschot aan sinaasappelschillen door verse jus; recyclingfabriek in aanbouw

Een nieuwe fabriek in Den Bosch gaat sinaasappelschillen recyclen om ingrediënten eruit te halen voor onder meer bier, muffins, vegetarische maaltijden en schoonmaakmiddelen. Het bedrijf PeelPioneers heeft 10 miljoen euro opgehaald om de fabriek te kunnen bouwen.

Veel supermarkten en kantines hebben de afgelopen jaren machines aangeschaft om per se aan de groeiende vraag naar vers geperste sinaasappelsap te voldoen. De schillen kwamen meestal in verbrandingsovens terecht, maar het bedrijf laat nu al een deel ophalen om te verwerken in een tijdelijke installatie in het Brabantse Son. Vanaf volgend jaar wordt dagelijks honderdtwintigduizend kilo aan schillen verwerkt.

Voor bedrijven is het een interessante optie, omdat de belasting op het verbranden van afval vorig jaar is verhoogd.

Supermarktketen Albert Heijn zegt mee te werken aan allerlei initiatieven die te maken hebben met recycling van sinaasappelschillen. Zo wordt een deel van de schillen verwerkt in afwasmiddel en een deel wordt gebruikt om veevoer van te maken.

Muffins en sterke drank

"We verwerken nu al 40.000 kilo schillen per dag", zegt medeoprichter Sytze van Stempvoort. "Als ik een schil zie, dan zie ik iets waar je kleurstoffen van kunt maken. Je hebt de geur voor geurstoffen, een structuur waar je vezels uit kunt maken en vitamine c die je apart kunt winnen. Een heel palet en dat pulken wij uit elkaar. "