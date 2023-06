Trump naar Miami voor rechtszaak over documenten

Voormalig president Trump is zojuist geland in Miami, waar hij morgen wordt voorgeleid voor een federale rechter. Hij wordt verdacht van het achterhouden van geheime documenten, tegenwerken van een strafrechtelijk onderzoek en het afleggen valse verklaringen.

In de 37 aanklachten staat onder meer dat Trump in twee gevallen geheime militaire informatie uit de documenten met andere mensen heeft gedeeld. Als hij veroordeeld wordt voor overtreding van de Spionagewet kan dat een gevangenisstraf van maximaal twintig jaar opleveren.

In de stukken staat informatie over de Amerikaanse defensiestrategie, wapens en de nucleaire capaciteiten, maar ook over de zwakke punten in de verdediging bij een aanval op het land of bondgenoten.

Trump heeft bij zijn vertrek uit het Witte Huis in januari 2021 honderden geheime documenten meegenomen naar zijn buitenhuis Mar-a-Lago in Florida. Die had hij volgens de wet moeten inleveren bij het Nationaal Archief. Verzoeken om dat alsnog te doen legde hij naast zich neer.

Trump riep in het weekend zijn aanhangers op om naar Miami te komen om bij de rechtbank vreedzaam tegen zijn vervolging te protesteren. Hoeveel dat er zullen zijn, is onduidelijk. De verwachting is dat uit heel Florida bussen met aanhangers naar Miami zullen komen. Gisteren deden er al honderden mee aan een demonstratieve autorit van Miami naar Palm Beach, waar Trumps buitenverblijf staat.

Over de vraag of de speciale aanklager Jack Smith een sterke zaak heeft zijn de meningen verdeeld. Sommige juristen, onder wie Trumps eigen minister van Justitie William Barr, denken van wel. "Als ook maar de helft waar is, is hij de sigaar. Het is een gedetailleerde aanklacht en zeer belastend. En het idee dat Trump het slachtoffer is van een heksenjacht is belachelijk", zei Barr bij Fox News.

Maar er zijn er ook die er anders over denken, omdat er geen bewijs is dat Trump geheimen met een buitenlandse macht heeft gedeeld of geprobeerd heeft er zelf beter van te worden.