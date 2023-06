Nederlander in Frankrijk aangeklaagd voor moord na doodschieten elfjarig buurmeisje

De Nederlander die zaterdag in Bretagne zijn elfjarige buurmeisje doodschoot, is aangeklaagd voor moord en poging tot moord. Hij was volgens de Franse justitie onder invloed van cannabis en alcohol toen hij 's avonds met een geweer door de heg op het meisje en haar jongere zus schoot.

De gepensioneerde 71-jarige man en zijn vrouw waren met hun Britse buren in een conflict verwikkeld over een stuk grond. Na een woordenwisseling tussen zijn vrouw en de buren schoot de man volgens de autoriteiten vanuit zijn raam, door de heg, op de naastgelegen tuin. Daar waren de twee buurmeisjes op dat moment aan het schommelen, terwijl hun ouders aan het barbecueën waren.

De vader en de moeder werden ook geraakt en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlander werd na het schieten in zijn huis opgepakt. De autoriteiten wisten niet dat hij een wapen had, zegt de burgemeester van de gemeente Plonévez-du-Faou.

Zijn vrouw wordt niet aangeklaagd, heeft de Franse justitie op een persconferentie bekendgemaakt. Daar werd ook gezegd dat de gemeente in het verleden heeft bemiddeld in het burenconflict over de grond.