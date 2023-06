Duitsland slaat ook in duizendste interland laat toe: 3-3 tegen Oekraïne

In blessuretijd kwamen de Duitsers op gelijke hoogte, Joshua Kimmich benutte een strafschop. De Oekraïense doelman Anatolii Trubin zat er nog dichtbij, maar via de binnenkant van de paal ging de bal erin.

De gehele opbrengst van de wedstrijd in Bremen gaat naar goede doelen in Oekraïne. De shirts van de Duitse spelers worden geveild en ook de arbitrage schenkt zijn vergoeding aan oorlogsslachtoffers.

De duizendste interland van 'die Mannschaft' is op het nippertje geëindigd in een gelijkspel. Duitsland speelde in een benefietduel met 3-3 gelijk tegen Oekraïne.

Tot aan de slotfase had Duitsland het erg moeilijk met Oekraïne, dat bij rust met 1-2 leidde. Nicklas Fullkrüg opende al vroeg de score en werd zo pas de vijfde Duitser die in vijf opeenvolgende interlands scoorde.

Maar Oekraïne kwam sterk terug. Viktor Tsygankov zorgde al snel voor de gelijkmaker en kort daarna schoot de Duitse verdediger Antonio Rüdiger de bal in eigen doel.

Blunder Ginter

Maar de grootste blunder moest nog komen. Met een merkwaardige pass bracht Julian Brandt zijn ploeggenoot Matthias Ginter in de problemen. De verdediger nam de bal in eigen strafschopgebied zo beroerd aan dat Tsygankov eenvoudig kon scoren. Het was niet voldoende voor een Oekraïense zege, zoals zo vaak sloegen de Duitsers in de slotfase nog toe.

Oekraïne speelt deze maand nog in de EK-kwalificatie tegen Noord-Macedonië en Malta. Duitsland is als gastland automatisch geplaatst en speelt oefenduels met Polen en Colombia.