Wraak of vermaak? Orka's rammen zeilboten voor Spaanse en Portugese kust

Een groep orka's voor de kust van Spanje en Portugal heeft de afgelopen drie jaar meerdere boten aangevallen en sommigen zelfs tot zinken gebracht. Wetenschappers hebben geen verklaring voor het agressieve gedrag van de dieren. Is het speelse nieuwsgierigheid of aangeleerde agressie?

Het eerste incident werd gemeld in mei 2020 in de Straat van Gibraltar, een gebied waar veel boten varen. Sindsdien heeft de Atlantic Orca Working Group (GTOA) 505 gevallen geregistreerd van orka's die agressief waren tegen boten. Een grote meerderheid van de aanvallen was gericht tegen zeilboten of catamarans, bij enkele gevallen ging het om vissersboten of motorboten.

Onderzoekers van GTOA ontdekten dat de orka's een specifieke manier hebben van aanvallen: ze zwemmen naar de achterkant van het schip en slaan op het roer totdat de boot helemaal stilvalt.

In drie gevallen beschadigden de dieren een boot zo erg dat deze zonk. In juli 2022 brachten ze een zeilboot met vijf mensen aan boord tot zinken. In november 2022 lieten ze een zeilboot met vier opvarenden zinken. En bij een aanval in mei dit jaar moest een zeiljacht worden verlaten en zonk het vaartuig terwijl het naar de kust werd gesleept. In alle gevallen overleefden de opvarenden het.

Ook zeilers Dan Kirz en Hans Kuiks kregen te maken met de beukende orka's. Ze kwamen er zonder kleerscheuren vanaf, maar schrikken was het wel: