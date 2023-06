Topbestuurders Schiphol in rechtbank gehoord over chaos vorige zomer

In de rechtbank van Haarlem zijn vandaag topbestuurders van Schiphol gehoord over de chaos vorig jaar op het vliegveld. Ryanair, Norwegian en Vueling willen een schadevergoeding van de luchthaven voor schade door de enorme problemen in de meivakantie en in de zomermaanden. Maar echt nieuwe inzichten bleven op de eerste van de twee dagen van verhoren uit.

Schiphol zegt niet aansprakelijk te zijn voor de schade die ontstond door het personeelstekort bij de bagageafhandeling en de beveiliging. Hierdoor raakten talloze koffers zoek en moesten reizigers soms uren in de rij staan voor ze door security konden.

Via getuigenverhoren van managers proberen de drie luchtvaartmaatschappijen erachter te komen hoe het zo mis kon gaan en of Schiphol verantwoordelijk kan worden gesteld. Op basis van de verhoren kijken de maatschappijen of er juridische vervolgstappen komen.

Crisismaatregelen

In de rechtbank in Haarlem werden voormalig operationeel directeur Birgit Otto en haar opvolger Hanne Buis ondervraagd. Buis is inmiddels alweer vertrokken als operationeel directeur bij Schiphol.

De luchtvaartmaatschappijen waren vooral benieuwd naar de voorbereidingen van Schiphol voor de zomer vorig jaar. Ook wilden ze weten welke crisismaatregelen er werden getroffen toen duidelijk werd dat er te weinig personeel zou zijn om de luchthaven op volle kracht te laten draaien.

Otto stelde dat het na de coronajaren erg moeilijk was om in te schatten hoeveel passagiers er daadwerkelijk zouden vertrekken. "Normaal weet je de aantallen ver van tevoren. Maar in de coronatijd waren dat inschattingen op basis van meerdere scenario's."

Zo ging het er aan toe op de luchthaven: