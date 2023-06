Gastheer NAVO-top: veiligheidsgaranties voor Oekraïne nodig, nog geen consensus

De NAVO moet een duidelijke toezegging doen aan Oekraïne over de toetreding tot het militaire bondgenootschap. En in de tussentijd zou Oekraïne al bepaalde veiligheidsgaranties moeten krijgen. Daarop hamert Gabrielius Landsbergis, de Litouwse minister van Buitenlandse Zaken, in een gesprek met de NOS. Hij bezocht vandaag in Den Haag zijn Nederlandse ambtgenoot Wopke Hoekstra. Litouwen is volgende maand de gastheer van de NAVO-top. Bovenaan de agenda van de bijeenkomst in Vilnius staat de steun aan Oekraïne, waaronder het NAVO-lidmaatschap. "Het is een erg ingewikkeld onderwerp, omdat niet alle lidstaten er hetzelfde over denken. Sommige landen zijn bang dat NAVO-uitbreiding een escalatie is, waar ik het natuurlijk niet mee eens ben." Zolang de oorlog voortduurt, zal Oekraïne geen lid worden. Daarom kijkt Landsbergis naar het moment dat de oorlog voorbij is. "Zodra Oekraïne de oude grenzen heeft veilig gesteld, kan het lid worden. Daarover moeten we in Vilnius praten." Kyiv moet een duidelijk tijdpad worden geboden, aldus de minister.

Oekraïne in de NAVO maakt ons veiliger. Gabrielius Landsbergis, minister van Buitenlandse Zaken Litouwen

De Litouwer wil niet zeggen welke landen op dit moment tegenstander zijn van een toekomstig NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne. Duidelijk is dat Hongarije niet enthousiast is over het plan. Toen de secretaris-generaal van de NAVO in april zei dat Oekraïne thuishoort in het bondgenootschap, twitterde premier Orbán één woord: "Wat?!". Landsbergis hoopt de twijfelaars over de streep te trekken met argumenten. "Sommige landen denken dat Oekraïne een afnemer van veiligheidssteun zal blijven, maar het is juist andersom. Het heeft een van de grootste en sterkste legers van Europa. Oekraïne in de NAVO maakt dus óns veiliger." Veiligheidsgaranties In de periode tot de NAVO-toetreding zou Oekraïne veiligheidsgaranties moeten krijgen. Over de invulling daarvan wordt nog volop gediscussieerd. Landsbergis: "Belangrijk is dat zulke garanties geen vervanging van NAVO-lidmaatschap moeten zijn, alleen een tijdelijke oplossing."

De lange weg naar een Oekraïens NAVO-lidmaatschap Direct na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 zocht Oekraïne al toenadering tot de NAVO. In 2008 vroeg Kyiv het NAVO-lidmaatschap aan. Op een NAVO-top in Boekarest werd alleen toegezegd dat Oekraïne, net als Georgië, op termijn lid kon worden. Die belofte leidde er volgens analisten toe dat Moskou zich afzijdiger ging opstellen, en agressiever tegenover het Westen. Door de Russische oorlog in Oost-Oekraïne en illegale annexatie van de Krim verdween de mogelijkheid van een NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne in de ijskast. Toen in 2021 de vrees voor een Russische invasie toenam, deed president Zelensky opnieuw verwoede pogingen om het onderwerp weer op tafel te krijgen, maar de reacties in het Westen waren lauw. Vorig jaar diende Kyiv officieel de aanvraag in voor 'een versneld lidmaatschap'.