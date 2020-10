Verstappen en Red Bull moeten op zoek naar nieuwe motor: Honda stopt na 2021

Honda gaat zich meer richten op het onderzoeken en ontwikkelen van moderne krachtbronnen die emissievrij zijn, schijft het bedrijf in een persbericht. De economische situatie door het coronavirus speelt slechts voor een klein deel mee in het besluit.

Honda verving in 2019 Renault bij het team van Verstappen. De Nederlander verklaarde onlangs nog dat hij hoopte dat de Japanners na 2021 zouden doorgaan met Red Bull in de koningsklasse van de autosport.

Met de motor van Honda won Red Bull tot nu toe vijf races, allemaal op conto van Verstappen. In totaal boekte de renstal met de Japanse krachtbron vijftien podiumplaatsen in de Formule 1.

"We nemen nu de tijd om te evalueren en de beste motor voor 2022 en daarna te vinden", reageerde teambaas Christian Horner op het nieuws. Het vertrek van Honda is een bittere pil voor de renstal, die had gehoopt met de samenwerking Verstappen richting de wereldtitel te brengen.

Wat moet Red Bull nu? 'Het is crisis'

Verstappen heeft een contract tot en met 2023 met Red Bull Racing. Hij heeft wel de voorwaarde laten opnemen dat hij over een competitieve motor moet kunnen beschikken.

"Voor Red Bull zijn er eigenlijk maar drie opties: Mercedes, Ferrari en Renault. Mercedes zit er niet op te wachten de grootste concurrent op weg te helpen. Bij Renault zit veel oud zeer. Red Bull heeft vooral ruzie gemaakt met de Fransen en Ferrari is het spoor bijster. Het is crisis bij Red Bull", denkt Formule 1-verslaggever Louis Dekker van de NOS.

Beluister hieronder een interview met Formule 1-volger Louis Dekker over het vertrek van Honda.