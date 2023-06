Honderden Jemenieten samen in Den Haag: ‘Belangrijk om mét ons te praten’

Het Jemenitische vredesoverleg verhuist voor een kleine week naar Nederland. In en rondom het Haagse Vredespaleis praten honderden Jemenieten de komende dagen over de vraag hoe het verder moet in hun land. Deze tweede editie van het Yemen International Forum is vandaag begonnen en de focus ligt op vrede, economisch herstel en rechtvaardigheid. In het Vredespaleis is een mengelmoes van belanghebbenden uit alle lagen van de Jemenitische samenleving verzameld: beleidsmakers, mensenrechtenactivisten, onderzoekers en diplomaten. Maged al Madhaji trapt de conferentie 's middags af, hij is de voorzitter van de denktank Sanaa Center die het evenement organiseert. "Het is verdrietig dat we zover moeten reizen om op een veilige plek met elkaar te kunnen praten. Maar het is een belangrijk moment en ik ben blij dat we hier op deze symbolische plek mogen samenkomen."

Samen praten over vrede Voor de deelnemers is het een unieke kans om samen een weg naar vrede te onderzoeken. "Het is voor het eerst dat ik zoveel Jemenieten samen zie komen om te praten over de toekomst van ons land", zegt Nadya Alkwkabani, werkzaam bij een ngo in de hoofdstad Sanaa. "Ik zie mensen uit allerlei verschillende delen van het land, met allemaal eigen problemen die opgelost moeten worden. Dat kan alleen op deze manier. Het is belangrijk om met ons te praten en niet alleen over ons." Deze kaart laat zien wie welk gebied in handen heeft in Jemen. De Zuidelijke Beweging is een samenwerkingsverband van stammen die streven naar een onafhankelijk Zuid-Jemen:

Afbeelding ter illustratie - NOS

Het conflict De bloedige strijd in Jemen duurt al ruim acht jaar. Die begint als de door Iran gesteunde Houthi-rebellen in 2014 de hoofdstad Sanaa innemen. Bang voor een Iraans bolwerk aan de grens grijpt buurland Saudi-Arabië in en steunt de regering. Met wapens uit het westen beginnen ze een bommencampagne om de Houthi's te verdrijven. Saudi-Arabië hoopt enkele weken nodig te hebben, maar raakt verwikkeld in een jarenlange strijd. Zoals in iedere oorlog zijn vooral de burgers de verliezers. Volgens de Verenigde Naties speelt zich in Jemen 's werelds ergste humanitaire crisis af. 80 procent van de bevolking is afhankelijk van noodhulp en het land kampt met hongersnood en allerlei besmettelijke ziekten.

Na de eerste sessie in het Vredespaleis komt Olfat al Dubai met een grote glimlach de zaal uitgelopen. "Deze plek inspireert me. Het is zo bijzonder om verschillende mensen over vrede te horen praten. Het geeft me kracht en moedigt me aan om dat alles mee naar huis te nemen en verder te werken aan verzoening in Jemen." Al Dubai woont in Taiz, een stad aan de frontlijn. Verdeeld in enerzijds regeringsgebied en anderzijds Houthi-gebied wordt er nog wekelijks gevochten. Al Dubai probeert lokale partijen en belangengroepen in de politieke arena samen te brengen en met elkaar in gesprek te brengen. Volgens haar staat Taiz symbool voor het grotere conflict in het land. "Als het lukt om in Taiz vrede te bereiken, dan is dat een goede blauwdruk voor vrede in Jemen." Correspondent Daisy Mohr en cameravrouw Edmée van Rijn zochten Olfat al Dubai anderhalve week geleden op in Taiz:

Olfat Al-Dubai woont in Taiz, de stad die in Jemen 'de verdeelde stad' wordt genoemd. De frontlinie van de oorlog loopt dwars door Taiz. Al-Dubai nam correspondent Daisy Mohr mee naar de stad. - NOS