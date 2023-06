Almere City voor circa vijfduizend fans gehuldigd voor promotie naar eredivisie

De huldiging vond plaats aan de Esplanade in het centrum van de stad. Almere City is de eerste club uit de provincie Flevoland die op het hoogste niveau gaat spelen.

"Almere, Almere, hoe lang hebben wij wel niet op deze dag gewacht?", riep algemeen directeur John Bes van de promovendus naar de menigte. "We wisten dat de promotie zou komen, maar niet dat het dit jaar zou gebeuren."

"Dit seizoen was de sterkste KKD (Keuken Kampioen Divisie, red.) ooit. We zijn derde geworden en wonnen een periodetitel. We wonnen voor het eerst bij ADO, bij NAC en bij De Graafschap", somde Bes enthousiast op. "En toen kwam nog die iconische nacompetitie. En volgend jaar gaan wij gewoon overleven in de eredivisie, reken maar!"

Maduro naar Ajax?

Ook Hedwiges Maduro werd door de supporters van Almere toegejuicht. Dat zal vermoedelijk de laatste keer zijn, want de oud-international vertrekt naar alle waarschijnlijkheid naar Ajax, waar hij assistent van de nieuwe trainer Maurice Steijn wordt. Maduro wilde het nieuws vlak voor de huldiging nog niet bevestigen.