Hitteproblemen op spoor: snikhete treinen en spoorbruggen die uitzetten

De NS kampt vandaag op diverse plekken in het land met verstoringen door de hitte. Omdat twee uitgezette spoorbruggen niet meer open of dicht konden, ontstonden rond de avondspits diverse vertragingen en uitval van treinen. Daarnaast komen bij de NOS na een oproep tientallen meldingen binnen van reizigers die in een te hete trein moesten reizen.

Het grootste probleem ontstond in Haarlem, waar de brug over het Spaarne niet meer dicht kan. Een aannemer is ingeschakeld om het probleem te verhelpen. Tot die tijd rijden er geen treinen tussen Amsterdam en Haarlem.

Badgasten uit Zandvoort die naar huis gaan, hebben last van de storing. Er rijden treinen tussen Zandvoort en Haarlem. Tussen Haarlem en Amsterdam zet NS bussen in.

Merwedebrug

Ook de Merwedebrug tussen Gorinchem en Leerdam raakte vanmiddag defect. Ook hier sloot de brug niet meer door de hitte. Rond 17.00 uur 's was het probleem verholpen, meldt ProRail. Het treinverkeer werd daarop hervat.

ProRail zegt altijd als het warmer wordt dan 25 graden voorzorgsmaatregelen te nemen vanwege de kans op verstoringen. Rails en bruggen kunnen uitzetten als ze te lang in de volle zon staan. Ook kunnen er bermbranden langs het spoor ontstaan. Voor gestrande treinen houdt de spoorbeheerder onder meer wagens met water achter de hand.

Te warme treinen

Op een oproep van de NOS op Instagram over warme treinen kwamen in een mum van tijd tientallen reacties binnen van reizigers. "Er viel iemand flauw in een bloedhete tussenruimte en dus moest er in alle drukte en hitte eerste hulp verleend worden! Dit kwam echt door de warmte", zegt een reiziger.

"Gisteren zat ik in een trein die zo warm was dat mensen het erover hadden om ramen in te slaan omdat er zo weinig zuurstof leek te zijn. Heel eng", luidt een andere reactie. "Ik zat net in de sprinter van Diemen Zuid naar Duivendrecht, daar deed de airco het niet. Was gevoelsmatig warmer dan buiten", meldt een andere reiziger.

NS zegt in een reactie geen groot aantal meldingen te hebben gekregen over kapotte airco's. Een woordvoerder benadrukt dat de systemen in de trein met dit weer extra hard moeten werken en dat het door drukte in de ene coupé warmer kan zijn dan in een andere. "Als een airco het niet doet in de trein, wordt die trein uit dienst genomen en dat is vandaag niet gebeurd", zegt de woordvoerder tegen de NOS.