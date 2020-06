Oppositieleider Malawi wint presidentsverkiezingen alsnog

De presidentsverkiezingen in Malawi, die op last van de rechter moesten worden overgedaan, hebben een andere winnaar opgeleverd. Oppositiekandidaat Lazarus Chakwera wist zittend president Peter Mutharika nu wel te verslaan. Waarnemers spreken van een historische gebeurtenis.

De verkiezingen in mei vorig jaar werden nipt gewonnen door president Mutharika, wat leidde tot maandenlange en soms gewelddadige protesten. Aanhangers van de oppositie eisten dat de stembusgang werd overgedaan, omdat er fraude zou zijn gepleegd.

In februari verklaarde het Constitutionele Hof in Malawi de uitslag inderdaad ongeldig. Volgens het hof waren er tal van onregelmatigheden geconstateerd. Zo was Tipp-Ex gebruikt om stemmen te vervalsen.

Ruime meerderheid

De nieuwe editie van de verkiezingen werd afgelopen dinsdag gehouden. Daarbij haalde oppositieleider Chakwera ruim 58 procent van de stemmen, zegt de kiescommissie. De opkomst was 64 procent.

In een reactie spreekt Chakwera van een overwinning voor de democratie. Zijn aanhangers zijn in de hoofdstad Lilongwe de straat op gegaan.

Zeldzaam

Er zijn vaker meldingen van onregelmatigheden bij verkiezingen in Afrikaanse landen. De uitslag wordt echter maar zelden geschrapt.

De enige keer dat dat in Afrika eerder gebeurde, was in Kenia in 2017. De presidentsverkiezingen werden toen overgedaan, maar aan de uitslag veranderde niets: de herverkiezing van president Kenyatta bleef in stand.