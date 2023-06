Miljoenenschikking in zaak tegen bank van overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein

De slachtoffers van misbruik door de Amerikaanse zakenman Jeffrey Epstein hebben een akkoord bereikt met de bank JPMorgan Chase & Co over een financiële vergoeding. Volgens verschillende bronnen is er een bedrag van ongeveer 290 miljoen dollar met de schikking gemoeid. Daarmee is een groot deel van de rechtszaken van slachtoffers tegen de bank afgehandeld.

De bank benadrukt dat het met de schikking geen schuld heeft bekend in de verschillende rechtszaken van slachtoffers. Epstein bankierde bij JPMorgan van 1998 tot 2013. In die tijd zouden managers niets hebben gedaan met berichten over het doen en laten van Epstein, die intern bij de bank bekend waren. De advocaat van de slachtoffers laat weten "dat nu bewezen is dat financiële instellingen een belangrijke rol hebben bij het opsporen en stoppen van sekshandel".

Epstein dood in cel

Miljardair Epstein was een hedgefondsbelegger en zedendelinquent die in de zomer van 2019 dood werd gevonden in zijn cel in New York. Aanklagers daar legden Epstein 'sekshandel' in minderjarige meisjes en samenzwering daartoe ten laste. Zijn dood werd door de lijkschouwer als zelfmoord gekwalificeerd.

De 66-jarige zakenman zou volgens justitie in New York tientallen meisjes en jonge vrouwen naar zijn huizen in New York, Palm Beach en de Amerikaanse Maagdeneilanden hebben gelokt en hebben betaald voor naaktmassages, die vaak uitliepen op seks. Ook zou hij de minderjarigen hebben 'gedeeld' met rijke vrienden en bekenden. In 2008 werd hij ook voor dit soort verdenkingen in de staat Florida in een geheime deal veroordeeld tot dertien maanden cel. Zijn slachtoffers hoorden daar pas achteraf van, toen hij alweer vrij was.

Deutsche Bank, waar Epstein ook klant was, bereikte in mei van dit jaar een schikkingsakkoord met een groep vrouwen. Epstein gebruikte zijn rekeningen bij de bank om via advocaten geld over te maken naar vrouwen in onder meer Oost-Europa. Banken zijn verplicht om verdachte grote transacties te melden bij de autoriteiten.