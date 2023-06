Gevonden botten blijken van man die sinds 1999 werd vermist

De botten die eind vorig maand werden gevonden op een bedrijventerrein in Lelystad zijn van een Amsterdammer die sinds 1999 werd vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen.

De botten werden tijdens graafwerkzaamheden op het terrein van een producent van houten pallets aangetroffen onder een zeil, meldt Omroep Flevoland. Na de vondst werd op de plek dagenlang onderzoek gedaan.

In het opsporingsbericht van de man stond dat er een vermoeden was dat hij naar buitenland was gegaan. De vermissing werd nooit opgelost en werd een coldcasezaak.

De man (38 toen hij verdween) woonde in Amsterdam. De politie Midden-Nederland doet samen met de politie Amsterdam verder onderzoek.