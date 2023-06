Nabestaanden schietpartij Alblasserdam: 'Ik heb geen afscheid van mijn dochter kunnen nemen'

Nabestaanden van het meisje en de vrouw die vorig jaar op een zorgboerderij in Alblasserdam werden doodgeschoten hebben vandaag gesproken op een emotionele zitting in de rechtbank Rotterdam.

Ze maakten gebruik van hun spreekrecht en vertelden de rechter, verdachte John S. en de aanwezigen in de zaal en op de volle publiekstribune over hun woede, verdriet en machteloosheid.

Meerdere van hen willen dat verdachte John S. "zo lang mogelijk" wordt opgesloten en de "zwaarst mogelijke straf" krijgt. S. wordt verdacht van drie moorden en twee pogingen tot moord.

Eerder bekende hij dat hij schuldig is aan de schietpartij in Alblasserdam op 6 mei 2022. Twee dagen ervoor werd een man in Vlissingen vermoord, de derde moord waar S. van wordt verdacht. Onderzoekers van het Pieter Baan Centrum concludeerden dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is.

Meerdere zelfmoordpogingen

Twintig mensen kwamen vandaag aan het woord. Velen van hen waren in tranen toen ze vertelden over het verlies van hun dierbaren en posttraumatische stress.

De verdachte, gekleed in een rood-zwart trainingspak, hoorde het bijna zonder te bewegen aan. S. noemde de verhalen "niet te bevatten" en "onwerkelijk". Een antwoord op de vraag waarom hij op de voor hem onbekenden schoot, bleef uit.

In een eerdere zitting had hij verteld dat hij meerdere zelfmoordpogingen had gedaan en weet hij de schietpartij in Alblasserdam aan een verbroken relatie.

Compleet gehersenspoeld

"Het was een relatie tegen mijn zin in", zei zijn ex-vriendin vandaag. "Meneer S. heeft mijn leven kapotgemaakt. Hoe hij me bedreigde, daar heb ik veel angst en slapeloze nachten van gehad. Ik ben heel bang dat als S. vrijkomt, ik niet meer veilig ben en hij me om het leven zal brengen."

Ze was nog 16 toen de dertiger op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam een relatie met haar aanging, vertelde haar moeder. "De zogenaamde relatie was niet liefdevol en zeker niet wederkerig. Het grote verschil in leeftijd en verstandelijke vermogens baarde ons grote zorgen. Onze dochter leek compleet te zijn gehersenspoeld."

De moeder spreekt over een "lieve, maar kwetsbare meid met forse beperkingen". Ze heeft een posttraumatische stressstoornis opgelopen en wordt daarvoor behandeld, zei haar advocaat.