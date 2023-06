Piek in pollen door het warme weer deze week

De hoge pollenconcentratie brengt ook gezondheidsrisico's met zich mee, legt de onderzoeker uit. "Drie factoren zijn belangrijk in de huidige situatie: de hitte, de slechte luchtkwaliteit en pollen geven een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en problemen met de luchtwegen", zegt hij. Het immuunsysteem in de longen zou kunnen worden beïnvloed, wat de kans op infecties verhoogt.

Hooikoorts ontstaat doordat stuifmeel, ook wel pollen genoemd, van bomen, grassen en kruiden afkomt. Dit komt in de neus, ogen en mond van mensen terecht. Het kan klachten veroorzaken als traanogen, een loopneus, moeheid of problemen met ademhalen.

Hooikoortsexpert Arnold van Vliet van Wageningen University & Research geeft aan dat we in een piekseizoen van graspollen zitten. "Het uitgaanspunt voor de hoge pollenconcentratie is het natte voorjaar," zegt hij. "Hierdoor hebben grassen goed kunnen groeien."

Het warme en droge weer de afgelopen dagen heeft geleid tot een piek in het aantal pollen in de lucht. Hierdoor heeft ongeveer een vijfde van de mensen in Nederland last van hooikoortsklachten. Ook de komende dagen zal deze pollenexplosie aanhouden.

Het wachten is dus meer op de natuur die besluit dat het wel even genoeg is met de pollenproductie, dan op het weer dat voor een betere situatie kan zorgen."

De wind draait wel wat meer naar het noorden tot noordoosten, waardoor de aangevoerde lucht in elk geval voor een deel van Nederland, over zee komt. Dit is uiteraard geen pollenbron, dus dat is wat gunstiger. Maar voor een groot deel van het land komt de lucht nog altijd uit Duitsland, met ook in de aanvoer dus al pollen.

Het Universitair Medisch Centrum Groningen deelt op zijn website een aantal tips over hoe je klachten kunt verminderen. Zo adviseert het ziekenhuis om in de avond zoveel mogelijk binnen te blijven, als de pollenconcentratie het hoogst is, en deuren en ramen gesloten te houden.

Verder is aan zee de kans op het inademen van stuifmeel kleiner, want wind van zee neemt minder stuifmeel mee dan wind die van land komt. Het dragen van een zonnebril is verstandig en het is raadzaam om niet te roken in huis, want dat irriteert de luchtwegen. Daarnaast wordt geadviseerd geen was buiten te laten drogen, onder de douche te gaan wanneer je buiten bent geweest en eventueel een stuifmeelfilter te kopen die de lucht in de auto ventileert.

In Nederland zijn twee meetstations voor de pollen in de lucht, in Leiden en in Helmond. Op basis van deze metingen maken de stations een verwachting voor de pollenconcentratie van de komende dagen.