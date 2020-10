Warming-up: Loting Europa League in volle gang met PSV, AZ en Feyenoord

Liverpool-Ajax op Anfield. Ajax-Atalanta Bergamo in de Johan Cruijff Arena. Wedstrijden om lang naar uit te kijken als supporter. Als het aan de UEFA ligt, gaat dat ook gebeuren. De Europese voetbalbond is zo tevreden over het experiment met toeschouwers bij de Europese Super Cup tussen Bayern München en Sevilla vorige week, dat het clubs toestaat om het stadion voor 30 procent te vullen met fans.

Maar...het laatste woord hierover is niet aan de UEFA, maar aan de landelijke en lokale overheden. En dat betekent dat bijvoorbeeld in Nederland voorlopig nog geen zicht is op een lekker avondje Champions League. Maandag kondigde premier Mark Rutte immers aan dat de komende drie weken ieder geval geen publiek zal worden toegestaan bij sportwedstrijden. Wat daarna mogelijk is valt te bezien.

UEFA geeft 'succesvolle pilot' vervolg en staat weer fans toe