Utrecht verzuimt koploper Heerenveen te kloppen; Ajax opent thuis tegen Liverpool

Voetbalclubs hoeven tot het einde van dit jaar hun internationals niet af te staan aan de nationale ploegen als daar een periode van quarantaine aan vastzit. Normaal gesproken zijn de clubs verplicht om hun spelers voor een interlandperiode vrij te geven, maar vanwege de perikelen met het coronavirus wordt daar een uitzondering op gemaakt.

In eerste instantie gold die uitzondering alleen voor de interlandperiode van afgelopen maand, maar de mondiale bond FIFA heeft dat nu doorgetrokken tot het einde van 2020.

Als een voetballer minimaal vijf dagen in quarantaine of zelfisolatie zou moeten voor of na een interland, dan mag zijn club weigeren om de speler af te staan aan de nationale bond. Ook als er reisbeperkingen zijn naar de speellocatie, of op de terugweg, hoeven de clubs hun spelers niet vrij te geven.

Het Nederlands elftal speelt volgende week zondag in de Nations League uit tegen Bosnië en Herzegovina, een land dat de kleurcode oranje heeft gekregen. Dat betekent in principe dat Nederlanders die daar zijn geweest na terugkeer tien dagen in quarantaine moeten. Topsporters, zoals de internationals van Oranje, zijn echter op een lijst met uitzonderingsgevallen gezet.

In eerste instantie maakte het kabinet bij de vorige interlandperiode een eenmalige uitzondering voor de internationals die uit 'oranje' gebieden naar Nederland kwamen voor de duels met Polen en Italië. Zij hoefden niet in quarantaine. De internationals werden wel getest op het coronavirus.

Jong Oranje kon vorige maand in de EK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Wit-Rusland niet beschikken over Tahith Chong (Werder Bremen), Deyovaisio Zeefuik, Daishawn Redan en Javairo Dilrosun (Hertha BSC). De jeugdinternationals kregen van hun Duitse clubs geen toestemming om mee te gaan naar Wit-Rusland.