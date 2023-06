Duizenden pagina's op discussieplatform Reddit op zwart uit protest

Op 's werelds populairste online-discussieplatform Reddit zijn duizenden subgroepen op zwart gegaan uit protest tegen voorwaarden die het Amerikaanse techbedrijf onlangs heeft afgekondigd. Daardoor zijn sommige discussiegroepen, zogenoemde subreddits, onbereikbaar voor gebruikers.

Gebruikers kunnen op Reddit discussiëren, artikelen lezen en filmpjes of foto's delen en bekijken over de meest uiteenlopende onderwerpen. Sommige subreddits hebben miljoenen leden.

De populairste subgroep die op zwart is gegaan is r/funny (40 miljoen leden). Normaal zijn daar grappige berichten te zien, maar wie daar nu kijkt, krijgt de melding dat de pagina privé is.

Onder de Nederlandse subreddits die protesteren zijn r/theNetherlands met 800.000 leden en r/Eredivisie die er ruim 70.000 telt. Het protest duurt waarschijnlijk tot woensdag.

Betalen

De beheerders van de discussiegroepen zijn boos dat onafhankelijke app-ontwikkelaars vanaf 1 juli moeten betalen voor toegang tot de inhoud die wordt geplaatst op Reddit. Die app-makers ontwikkelen hun eigen versie van de app van Reddit en zijn populair omdat ze volgens de gebruikers beter zijn dan die van Reddit zelf.

Tot nu toe konden de app-ontwikkelaars kosteloos Reddits inhoud tonen in hun app. Maar onlangs kondigde Reddit aan daar geld voor te gaan vragen.

App stopt ermee

De populairste app van derden, Apollo, heeft al laten weten te stoppen omdat het anders "niet rendabel" is om de app beschikbaar te houden. Volgens de ontwikkelaar van Apollo moet het jaarlijks 20 miljoen dollar aan Reddit betalen om hun inhoud te kunnen blijven aanbieden. "Dus ik zou elke maand in het rood staan", schreef Apollo-ontwikkelaar Christian Selig.

Ondanks de protesten weigert Reddit de nieuwe voorwaarden terug te draaien. Zo schreef Reddit-baas Steve Huffman vorige week: "Reddit moet een zelfvoorzienend bedrijf zijn. En om dat te doen, kunnen we niet langer commerciële bedrijven subsidiëren die op grote schaal data gebruiken."