Steijn nieuwe trainer Ajax, dat hem losweekt bij Sparta Rotterdam

Maurice Steijn is de nieuwe hoofdtrainer van Ajax. De oefenmeester tekent voor drie jaar bij de Amsterdamse club, die na de teleurstellend verlopen competitie - derde achter Feyenoord en PSV - en verloren bekerfinale niet verder ging met interim-coach John Heitinga.

Voormalig Ajax-speler Hedwiges Maduro zal waarschijnlijk als assistent-trainer naar Amsterdam komen. Hij had dezelfde functie bij Almere City dat zondag onder leiding van Alex Pastoor naar de eredivisie promoveerde. Ook Saïd Bakkati is in beeld als assistent-trainer.

Ajax betaalt een gelimiteerde transfersom voor Steijn. "Maurice heeft ons vanochtend in een gesprek laten weten dat hij naar Ajax wil", zegt technisch directeur van Sparta Gerard Nijkamp. "Er stonden bepaalde voorwaarden in zijn contract en daar heeft Ajax aan voldaan. We vinden het erg jammer dat Maurice vertrekt, maar als we als Sparta een trainer aan Ajax kunnen afleveren, dan maakt dat ons als Spartanen trots."

Succes met Sparta

De 49-jarige Steijn beleefde bij Sparta een succesvolle periode. Als vervanger van de ontslagen Henk Fraser slaagde hij er in 2022 in de hekkensluiter in de eredivisie dankzij tien punten uit de resterende vier wedstrijden voor degradatie te behoeden.

Afgelopen seizoen verbaasde hij vriend en vijand door met Sparta als zesde te eindigen. Europees voetbal werd net gemist omdat in de finale van de play-offs FC Twente over twee wedstrijden aan het langste eind trok.

Rinus Michels Award

De Hagenaar, die zelf voetbalde bij ADO Den Haag en NAC Breda, was in het verleden trainer bij onder meer ADO Den Haag en VVV-Venlo. In dienst van de laatstgenoemde club won hij in 2017 een Rinus Michels Award, voor de beste coach van de eerste divisie.