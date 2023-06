Fors hoger loon voor miljoenen werknemers, bedrijven maken zich zorgen

Bijna drie miljoen werkenden kunnen dit jaar rekenen op een loonsverhoging van gemiddeld 7,3 procent, verwacht werkgeversvereniging AWVN.

Tot nu toe zijn er dit jaar ruim 200 cao's afgesloten, voor ongeveer 200 andere cao's moeten nog afspraken worden gemaakt.

In mei was een stevige piek te zien: de lonen in afgesloten cao-akkoorden namen gemiddeld met 8,2 procent toe. Daarmee is mei volgens de AWVN de zestiende maand op rij waarin de nieuwe loonafspraken flink gestegen zijn. De werkgeversvereniging noemt het niveau van de afgesloten loonakkoorden "historisch hoog en sinds de jaren 70 niet voorgekomen".

De AWVN maakt zich zorgen. "Veel bedrijven kunnen hun stijgende kosten niet doorberekenen", zegt de belangenorganisatie, die daarbij verwijst naar recent onderzoek van het CBS onder ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.

Loon-prijsspiraal

Vorige week uitte ook president Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) in de Tweede Kamer zijn zorgen over loonsverhogingen van soms wel 10 procent. Dat kan het volgens hem moeilijker maken om de flinke prijsverhogingen van de laatste tijd een halt toe te roepen. Hij herhaalde toen zijn oproep aan vakbonden om niet te hoog in te zetten bij nieuwe cao-afspraken.

De inflatie zou vorig jaar minder extreem zijn geweest als bedrijven de prijzen van hun producten niet meer hadden verhoogd dan noodzakelijk. Dat bleek onlangs uit onderzoek van het economisch bureau van de Rabobank naar het 'stiekem' verhogen van de prijzen in tijden van crisis. Of er echt sprake is van 'graaiflatie' blijft onduidelijk. Veel bedrijven zouden prijzen hebben verhoogd, vooruitlopend op de hogere lonen.