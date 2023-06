Drietal krijgt celstraf voor woningbrand met fatale afloop in Hilversum

Drie mannen uit Hilversum zijn veroordeeld tot celstraffen voor het aansteken van een woningbrand met dodelijke afloop. De jongste verdachte krijgt anderhalf jaar celstraf en jeugd-tbs. De andere twee moeten vier jaar de cel in. Bij de brand in Hilversum in 2021 kwam een echtpaar om het leven.

Volgens de rechter was de hoofdverdachte degene die de brand aanstak. Hij krijgt de laagste straf omdat hij op het moment van de brand nog minderjarig was en via het jeugdstrafrecht is veroordeeld. De rechtbank rekent het de inmiddels 19-jarige man zwaar aan dat hij tijdens de schorsing van zijn voorarrest ook nog een woninginbraak pleegde.

De officier van justitie had tegen hem twee jaar celstraf en jeugd-tbs geëist. Tegen de andere twee werd zeven jaar cel geëist. De straf voor het tweetal valt lager uit omdat de rechter vindt dat ze alleen medeplichtig zijn.

Gepest

Volgens NH Nieuws werd het echtpaar voor de brand maandenlang getreiterd. Zo werd hun huis regelmatig bekogeld met eieren en lag er eens een dode rat voor de deur. Waarom ze werden gepest, blijft onduidelijk. Het stel woonde al 24 jaar in de straat en was volgens buren rustig en op zichzelf.

Het echtpaar lag vroeg in de ochtend op 28 mei 2021 te slapen toen er benzine door de brievenbus werd gegoten en aangestoken. Het stel werd nog uit hun brandende huis gered en op straat gereanimeerd, maar de man en vrouw overleden later in het ziekenhuis.