Amnesty wil 'breder onderzoek' taserincidenten na overlijden getaserde man

Amnesty International Nederland wil "een breder onderzoek" naar taserincidenten. Dat zegt de organisatietegen de NOS in reactie op het overlijden van een getaserde man vrijdagavond in Rotterdam.

De 32-jarige man was volgens de politie verward en zou onder meer op een voertuig gesprongen zijn. Hij werd korte tijd achtervolgd en vervolgens getaserd om hem "onder controle" te krijgen, verklaarde het Openbaar Ministerie. De rijksrecherche onderzoekt of het gebruik van die taser (mede) tot de dood van de man heeft geleid.

"Het onderzoek van de rijksrecherche is belangrijk, maar niet voldoende", zegt een woordvoerder van Amnesty. "Zeker omdat dit niet de eerste keer is dat iemand na gebruik van de taser overlijdt."

Vorig jaar overleden twee mensen na inzet van een taser, in Franeker en Rhoon. In het geval van Franeker heeft de rijksrecherche geconcludeerd dat de politie niets te verwijten viel. Ook bij het politieoptreden in Rhoon was de inzet van het stroomstootwapen volgens de rijksrecherche rechtmatig.

'Brengt risico mee'

De politie zegt tegen de NOS dat het incident vrijdag geen aanleiding is om anders om te gaan met het stroomstootwapen of om het even niet meer te gebruiken. "Ieder geweldsmiddel brengt risico's met zich mee", zegt een woordvoerder. "Dat geldt voor het vuurwapen, de hond en zelfs de wapenstok."

"We hebben een jarenlange pilot gedaan met het stroomstootwapen. Daar is de opleiding op aangepast en er gaat altijd een procedure aan het gebruik vooraf."

Liever zet de politie geen geweld in tegen mensen met verward gedrag, zegt de woordvoerder. "Maar als iemand een direct gevaar is, voor zichzelf of voor zijn directe omgeving, dan moeten wij die gevaarlijke situatie opheffen en wordt de inschatting gemaakt welk geweldsmiddel passend is."