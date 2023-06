VS wil opnieuw terugkeren bij Unesco, uit vrees voor China

Na jarenlange afwezigheid wil de VS weer terugkeren bij Unesco. Washington doet dit uit vrees dat de invloed van China te groot wordt binnen de werelderfgoedorganisatie, schrijft persbureau AP. De problemen tussen de VS en de VN-organisatie lijken gladgestreken.

Toenmalig president Trump besloot in 2017 uit Unesco te stappen. Hij verweet de organisatie een anti-Israëlische houding en zei dat de organisatie slecht werd bestuurd. Inmiddels zijn die problemen aangepakt met hervormingen, schrijft het ministerie van Buitenlandse Zaken in een brief aan Unesco.

Concurrentiestrijd

De regering-Biden acht de terugkeer belangrijk in de concurrentiestrijd met China. Behalve op het behoud van cultureel en natuurlijk erfgoed is Unesco ook gericht op wetenschappelijk onderwijs en technologische standaarden.

"Dus als we echt willen wedijveren met China in het digitale tijdperk kunnen we niet langer afwezig blijven", zei een hooggeplaatste functionaris in maart. De twee grootmachten zijn al jaren verwikkeld in een geopolitiek conflict om wereldwijde invloed.

Honderden miljoenen dollars

De VS trekt vooralsnog 150 miljoen dollar uit voor het hernieuwde lidmaatschap. Voor het vertrek was Washington de grootste geldschieter van Unesco. Het land betaalde toen bijna een kwart van het jaarlijkse budget.

President Biden en zijn eventuele opvolger zullen er ook de komende jaren geld voor vrij moeten maken. De VS heeft volgens AP nog een betaalachterstand van 619 miljoen dollar bij de erfgoedorganisatie.

Om de terugkeer mogelijk te maken is jarenlang gelobbyd. De verhoudingen tussen Unesco en de Verenigde Staten waren sinds 2011 gespannen. In dat jaar besloot de VN-organisatie Palestina toe te laten treden als lid. Daar regeerden bondgenoten Israël en Amerika verbolgen op: ze zette hun financiering aan Unesco stop.

VS stapte ook onder Reagan op

De 193 leden, waaronder nog altijd Palestina, stemmen waarschijnlijk volgende maand over de mogelijke terugkeer van de VS. Dat is overigens niet voor het eerst. Onder toenmalig president Reagan keerde Washington in 1984 Unesco ook al de rug toe. In 2003 kon het land terugkeren na een stemming.

Ook Reagan had Unesco beschuldigd van mismanagement en politieke vooringenomenheid. Toentertijd vond de Amerikaanse president dat het orgaan te veel werd gebruikt om de belangen van de Sovjet-Unie te behartigen.