Podcast De Dag: in het Oekraïense front- en rampgebied

Het langverwachte tegenoffensief in Oekraïne is begonnen. Er wordt hard gevochten met als eerste resultaat de bevrijding van voorlopig enkele dorpen, zei president Zelensky in een nachtelijke toespraak.

NOS-verslaggever Christiaan Paauwe reisde dit weekend, samen met collega Sander van Hoorn, vanuit het rampgebied van de damdoorbraak naar de randen van het front verderop. Het is een gevaarlijke en intensieve reis door een gebied waar zich dus twee rampen tegelijkertijd afspelen, vertelt Christiaan in deze podcast. De verhalen die hij hoort en de beelden die hij ziet, maken grote indruk en je vraagt je af: hoe kunnen mensen hier ooit nog op een normale manier leven?

