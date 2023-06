Rolstoelbasketbalsters topfavoriet op WK: 'Allemaal kopiëren ze onze methodes'

Het is een understatement om te stellen dat het goed gaat met de Nederlandse rolstoelbasketbalsters. De hoofdprijzen stapelen zich de laatste jaren op. Drie Europese titels, wereldkampioen in 2019 en als hoogtepunt paralympisch kampioen in 2021 in Tokio.

Kortom, ook bij de WK in Dubai, waar zaterdag de eerste wedstrijd tegen Duitsland al met 60-45 werd gewonnen, zijn de Orange Lions de topfavoriet.

Jarenlang is er in de Arnhemhal op sportcentrum Papendal door bondscoach Gertjan van der Linden en assistent Irene Sloof gesleuteld aan de ideale formule om van de rolstoelbasketbalsters de beste ploeg van de wereld te maken. Een fulltime programma werd er opgetuigd en langzaam maar zeker kwamen de successen.

Kroon op het werk

Brons in 2012 op de Paralympische Spelen in Londen was een eerste kroon op het werk. Vier jaar later veroverde Oranje opnieuw brons, maar die medaille smaakte bitter. Goud was immers het doel.

Na die teleurstelling kwamen de vrouwen sterk voor de dag. In 2017, 2019 en 2021 werd er telkens goud gehaald op de EK en in 2018 werd de ploeg van Van der Linden in Hamburg wereldkampioen.