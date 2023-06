Auto's verwoest door brand Heeze, onkruidbrander vermoedelijk boosdoener

Zes geparkeerde auto's zijn vanochtend in brand gevlogen in het Brabantse Heeze. De brand is waarschijnlijk ontstaan door het gebruik van een onkruidbrander, schrijft Omroep Brabant.

Onkruid wegbranden tijdens extreme droogte is niet verboden, legt een woordvoerder van de brandweer uit. Volgens hem is het aannemelijk dat de brand door een onkruidbrander is veroorzaakt, maar is dat nog niet met zekerheid te zeggen. Een groenvoorzieningsbedrijf was bezig met werkzaamheden op de parkeerplaats.

"Het gebeurde op eigen terrein, dus dan mag het. Uiteraard zijn er risico's aan zo'n onkruidbrander verbonden tijdens droogte. Wij gaan verder niet over de schuldvraag. Het zal meer een verzekeringskwestie worden", aldus de woordvoerder.

Droogte

De brandweer zette twee blusvoertuigen en een watertank in. Het vuur was rond 10.45 uur onder controle. Zes auto's zijn compleet verwoest, enkele anderen raakten beschadigd. De auto's stonden geparkeerd bij een conferentiecentrum in Heeze.

"Vanwege de extreme droogte schonken we bij het blussen extra aandacht aan de omliggende natuur", liet een woordvoerder van de brandweer aan de omroep weten. De brandweer is nog een tijd bezig met nablussen.