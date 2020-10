Wat betekent Trumps besmetting voor de campagne?

"Dit is nogal een October Surprise", reageert correspondent Arjen van der Horst op de bekendmaking van president Trump dat hij en zijn vrouw besmet zijn met het coronavirus. De onverwachte gebeurtenis zal een groot effect hebben op de campagne. Over ruim vier weken, op dinsdag 3 november, zijn de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Witte Huis-lijfarts Sean Conley zegt dat het met de president en de first lady prima gaat en dat hij verwacht dat de president zijn werk kan doen terwijl hij thuis aan het herstellen is. De Amerikaanse president en de First Lady lieten zich testen, omdat Hope Hicks, een topadviseur van Trump, besmet is met het virus.

Nu Trump twee weken in quarantaine moet, kan hij geen bijeenkomsten houden. Dat is een grote klap voor hem. "De afgelopen maand had hij voortdurend bijeenkomsten, die hij zag het als een reddingsboei om Amerika te overtuigen op hem te stemmen. Want ook al ontkent hij het, in de peilingen staat hij al maanden achter, zowel landelijk als in de battleground states. Dit is dus een handicap voor hem, zijn campagne komt knarsend tot stilstand." Morgen zou Trump bijvoorbeeld naar Florida gaan, een belangrijke swingstate.

Ook kan het nieuws munitie zijn voor de Democraten, zegt Van der Horst. Trump heeft het coronavirus gebagatelliseerd, droeg maar zelden een mondkapje en zei dinsdag nog dat de economie weer verder open moet. "Hij zei dat hij en zijn medewerkers continu getest worden. Biden kan nu zeggen: 'dit is de meest beschermde man van Amerika en toch test hij positief'."

De Democratische kandidaat benadrukt op zijn beurt steeds dat hij naar medische experts luistert en daarom ook voorzichtig is in de campagne en een mondkapje draagt.