Doodsoorzaak baby Ter Apel blijft ook na onderzoek onduidelijk

Ook na onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut is het nog niet duidelijk wat de medische oorzaak is van het overlijden van een baby in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het kind van drie maanden overleed op 24 augustus vorig jaar.

Omdat doodsoorzaak niet is vastgesteld, is het ook niet mogelijk om een verband te leggen met de ongezonde omstandigheden in de hal waar de moeder verbleef met de baby. Dat schrijven de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (JenV) in twee rapporten.

De moeder was vorig jaar augustus in het aanmeldcentrum in Ter Apel om daar een verblijfsvergunning aan te vragen voor haarzelf, haar baby en nog een kind van twee jaar oud. Haar baby stierf daar na enkele dagen.

Het aanmeldcentrum had in die periode te weinig plek voor asielzoekers, waardoor sommigen buiten moesten slapen. Wel konden kwetsbare mensen terecht in een sporthal, onder wie ook de moeder en haar twee kinderen. Maar ook hier waren de omstandigheden ongezond voor een moeder met een baby en een peuter, schrijven de inspecties.

'Sporthal niet meer gebruiken'

Het Openbaar Ministerie meldde eerder al dat er geen strafbare feiten naar voren waren gekomen bij het onderzoek naar de doodsoorzaak van de baby. Mogelijk kan onderzoek naar de hersenen van het overleden kind meer duidelijkheid brengen, schrijven de inspecties IGJ en JenV. Maar zo'n onderzoek neemt volgens de inspecties wel veel tijd in beslag.

De twee instanties doen een aantal aanbevelingen. Zo adviseert de IGJ om de sporthal niet te gebruiken als opvang voor kwetsbare mensen, wat ook nu al niet meer gebeurt. Daarnaast moeten kinderen "in een eigen bed of wieg kunnen slapen in een tochtvrije ruimte, onder hygiënisch veilige omstandigheden", schrijft de IGJ.

De Inspectie JenV stelt dat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid ervoor moet zorgen dat er genoeg opvang is voor vreemdelingen die nog niet zijn aangemeld. Als dat niet mogelijk is, moeten mensen zich op een andere plek kunnen aanmelden. Anders moet de staatssecretaris ervoor zorgen "dat er een noodoplossing komt waarbij het voor alle betrokken organisaties direct duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is".