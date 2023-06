Vanavond op tv: Piekbelasters • Russische tegoeden • Berlusconi overleden

Boeren kunnen vanaf vandaag zien of ze tot de zogenoemde piekbelasters behoren: boerenbedrijven die veel stikstof uitstoten in de buurt van een kwetsbaar natuurgebied. De website waarop boeren kunnen inloggen om te bekijken of ze in aanmerking komen voor een vrijwillige uitkoopregeling is vanochtend opengesteld.

Silvio Berlusconi overleden

De Italiaanse oud-premier en mediamagnaat Silvio Berlusconi is op 86-jarige leeftijd overleden, melden Italiaanse media. Hij stierf in het San Raffaele-ziekenhuis in Milaan, waar hij afgelopen vrijdag was opgenomen. Hij was viermaal premier, en zal mede worden herinnerd door de talloze rechtszaken waarin hij was verwikkeld en zijn beruchte 'bunga-bunga-feesten' met veelal jonge vrouwen.