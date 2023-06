SP en SGP: verplicht winkels om contant geld te accepteren

Op steeds meer plekken kan je alleen nog maar met pin betalen en dat willen de SP en de SGP een halt toeroepen. De twee partijen trekken samen op en komen vandaag met een voorstel om winkels te verplichten contante betalingen te accepteren.

De Nederlandsche Bank waarschuwde eerder dit jaar dat in te veel winkels geen contant geld meer wordt aangenomen. Vooral in bioscopen, apotheken en bij parkeerautomaten kan vaak alleen gepind worden, blijkt uit onderzoek van DNB.

De afnemende acceptatie van cash maakt het voor sommige mensen moeilijker om aankopen te doen. Het gaat dan bijvoorbeeld om ouderen, migranten, laaggeletterden en mensen met een beperking. Ook zijn er mensen die om privacyredenen liever contact geld gebruiken, of omdat ze dan beter beseffen wat hun uitgavenpatroon is. Volgens de initiatiefnemers gebruiken dagelijks 1,5 miljoen mensen nog contant geld.

Geen patatje

"Het is heel belangrijk dat kwetsbare groepen zo goed mogelijk mee kunnen doen in onze maatschappij", zegt SP-Kamerlid Mahir Alkaya. "Je wil niet dat mensen straks geen patatje of boek meer kunnen kopen omdat ze in het digitale betalingsverkeer niet goed kunnen meekomen."

Daarnaast is contant geld ook een goede optie als er een pinstoring is, stelt SGP-Kamerlid Chris Stoffer. "Pas werkte de pinapparaten in onze supermarkt niet, toen heb ik contant geld geleend van mijn buurvrouw. Het is een belangrijke en betrouwbare back-up."

Geldmaat

Ondertussen is het kabinet ook bezig met contant geld, maar dan aan de uitgiftekant. Twee weken geleden kwam minister Sigrid Kaag van Financiën met het plan om de beschikbaarheid van contant geld wettelijk te regelen. Het moet volgens haar overal mogelijk blijven om gratis cash op te nemen bij Geldmaat-automaten.

Alkaya juicht dat toe. "De toegang wordt geregeld door de regering", zegt de SP'er. "Wij willen die andere helft regelen." Of daar een meerderheid voor is in de Tweede Kamer, zal na de zomer moeten blijken. Naar verwachting wordt er dan over gesproken.