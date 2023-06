Italiaanse oud-premier en mediatycoon Silvio Berlusconi (86) overleden

Critici zeggen dat hij de politiek in ging om zijn zakelijke belangen te beschermen. Zelf zei hij het politieke pad te hebben gekozen om 'links' een halt toe te roepen. Zijn eerste premierschap (1994-1995) duurde ruim een half jaar, zijn tweede ambtstermijn (2001-2006) was aanmerkelijk langer. In 2008 werd hij opnieuw regeringsleider, maar door de financiële crisis moest hij 2011 met tegenzin aftreden.

Tot op hoge leeftijd speelde hij een belangrijke rol in de politiek. Zo werd hij op 82-jarige leeftijd gekozen in het Europees Parlement en nam hij vorig jaar opnieuw plaats in de senaat namens Forza Italia, de partij die onderdeel is van de regering-Meloni. De miljardair werd rijk met een media-imperium dat televisiestations, een krant en tijdschriften omvatte. Daarnaast was hij jarenlang eigenaar van voetbalclub AC Milan.

Berlusconi kampte al jaren met een slechte gezondheid en werd meermaals opgenomen in het ziekenhuis, waaronder met een coronabesmetting. Dit voorjaar lag hij wekenlang in het ziekenhuis met een longontsteking en begin april werd bekend dat hij leed aan leukemie.

De Italiaanse oud-premier en mediamagnaat Silvio Berlusconi is op 86-jarige leeftijd overleden, melden Italiaanse media. Hij stierf in het San Raffaele-ziekenhuis in Milaan, waar hij afgelopen vrijdag was opgenomen.

Berlusconi veroorzaakte in zijn loopbaan geregeld opschudding met geruchtmakende uitspraken en uitspattingen, zoals de bunga-bungafeesten, die in 2010 aan het licht kwamen. Die seksfeesten organiseerde hij in de tijd dat hij premier was.

De oud-premier werd beschuldigd van seks met de minderjarige Marokkaanse danseres Ruby, maar hij werd vrijgesproken. Berlusconi hield zich hoe dan ook graag op in de nabijheid van jonge vrouwen, tot grote irritatie van zijn tweede echtgenote die na bijna twintig jaar huwelijk van hem scheidde. De flamboyante Italiaan verklaarde over zijn strapatsen: "Ik ben geen heilige."

Procedurefout

Vrijspraak was er ook in het laatste proces over de bunga-bungafeesten, die draaide om omkoping van getuigen. Een procedurefout zorgde ervoor dat hij niet werd veroordeeld.

Het waren bij lange na niet de enige rechtszaken waarin de zakenman was verwikkeld. Hij zei ooit dat hij in twintig jaar meer dan 2500 keer in de rechtbank was verschenen voor bij elkaar 106 rechtszaken. Berlusconi sprak zelf van een politieke vendetta, het Italiaanse woord voor wraak.

Il Cavaliere

In de meeste gevallen werd hij niet veroordeeld, maar in 2013 gebeurde dat wel vanwege belastingfraude. Als gevolg daarvan mocht hij jarenlang geen politiek ambt uitoefenen. Dat kostte hem zijn plek in de senaat. Ook werd hem een onderscheiding ontnomen die hem de bijnaam 'Il Cavaliere' (de ridder) had opgeleverd.

Op zijn 86-jarige verjaardag kreeg Berlusconi felicitaties en wodka van de Russische president Poetin, met wie hij een goede verstandhouding had. Dat leverde spanningen op met premier Meloni, die Oekraïne een warm hart toedraagt in de strijd tegen Rusland.