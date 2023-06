Geen nieuwe start- en landingsbaan Schiphol, kabinet schrapt reservering grond

De minister maakte dit vanochtend bekend in Rijsenhout, een dorp in de gemeente Haarlemmermeer. Vanwege de reservering - die al stamt uit 2009 - konden hier nauwelijks nieuwe woningen worden gebouwd.

Schiphol krijgt geen nieuwe start- en landingsbaan. Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) schrapt de reservering op een stuk grond in de gemeente Haarlemmermeer, waar de zogenoemde parallelle of tweede Kaagbaan moest komen.

Inwoners van Rijsenhout voerden actie tegen een nieuwe start- en landingsbaan. "Ik woon hier al mijn hele leven en je ziet gewoon hoe die reservering ons dorp gijzelt", zei inwoner Patricia van den Bosch vorig jaar tegen NH Nieuws.

"Met het schrappen van de reservering komt er duidelijkheid en ontstaat er weer perspectief voor Rijsenhout", zegt minister Harbers. "Het is goed dat die duidelijkheid er nu komt voor de inwoners."

Ook wethouder Jurgen Nobel van de gemeente Haarlemmermeer spreekt van "een enorme opluchting voor de inwoners van Rijsenhout". "In plaats van strijden voor het behoud van het dorp, komt er ruimte voor het maken van plannen."

Een van die plannen is volgens de wethouder het bouwen van zogeheten geluidsadaptieve woningen. Door huizen op een bepaalde manier te bouwen en ten opzichte van elkaar te plaatsen, kan de ervaren geluidshinder fors worden teruggedrongen. Er wordt gekeken of het dorp er maximaal 400 woningen bij kan krijgen.

Leefomgeving belangrijker

"Een gezonde en veilige leefomgeving voor onze inwoners staat voorop", zegt Jeroen Olthof, voorzitter van de BRS over het besluit. In dit samenwerkingsverband zijn 56 gemeenten en vier provincies verenigd. "De BRS pleit al jaren voor een betere balans tussen economie, bereikbaarheid én de kwaliteit van de leefomgeving. Het schrappen van de reservering van de parallelle Kaagbaan is een stap in de goede richting."

Minister Harbers maakte vorig jaar al bekend dat Schiphol moet krimpen. Vanaf november dit jaar zijn er jaarlijks maximaal 440.000 vluchten toegestaan, in plaats van maximaal 500.000 vluchten zoals voorheen. Op die manier moet de geluidsoverlast voor omwonenden minder worden.