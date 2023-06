PSV stelt Bosz aan als nieuwe trainer: 'Hij was de gedroomde kandidaat'

Peter Bosz is de nieuwe trainer van PSV, zo heeft de club uit Eindhoven bekendgemaakt. De 59-jarige trainer tekent een contract voor een periode van drie jaar. "Vanaf het eerste moment kreeg ik een warm gevoel", zegt Bosz op de website van zijn nieuwe werkgever. "Zowel PSV als ik hebben honger om te presteren. Afgelopen seizoen zijn er twee prijzen gewonnen, maar ons doel is landskampioen worden. Daar gaan we voor." Bosz is de opvolger van Ruud van Nistelrooij, die eind mei met nog één competitiewedstrijd te spelen plotseling opstapte. De oud-spits besloot te vertrekken, nadat in de media was uitgelekt dat enkele spelers geen vertrouwen meer in hem hadden.

Earnest Stewart, technisch directeur van PSV, is verheugd dat de zoektocht naar een nieuwe trainer drie weken is voltooid: "Hij was de gedroomde kandidaat." PSV en Bosz zijn de afgelopen tijd uitvoerig in gesprek geweest over de visie, speelwijze en spelersgroep. Bosz: "Ik denk dat de combinatie tussen de selectie en mijn manier van spelen succes kan opleveren. PSV heeft in het verleden periodes gehad waarin ze het Nederlandse voetbal domineerde. Ik wil die tijden doen herleven." Bosz neemt gedeeltelijk zijn eigen staf mee naar Brabant. Rob Maas, geboren Eindhovenaar, speelde in de jeugd van PSV, zal assistent worden. Zoals hij dat ook was in de Bosz-periode bij Vitesse, Bayer Leverkusen en Olympique Lyonnais. Dat geldt ook voor fysiek- en performancetrainer Terry Peters die ook in Duitsland en Frankrijk met Bosz werkte. Ervaren coach Met Bosz kiest de nummer twee van het voorbije eredivisieseizoen voor een ervaren coach. De achtvoudig international van Oranje was eerder hoofdtrainer bij De Graafschap, Heracles Almelo, Vitesse, Ajax en in het buitenland bij Maccabi Tel Aviv (Israël), Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen (Duitsland) en Olympique Lyon (Frankrijk). Bij die laatste club werd hij in oktober vorig jaar ontslagen.

