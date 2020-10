Autocoureur Van Kalmthout voor het eerst op pole in IndyCar

Veekay, zoals Van Kalmthout zich in Amerika noemt, plaatste op Twitter trotse foto's nadat hij de eerste startplek van de Harvest GP wist te bemachtigen. "Ik kan niet wachten tot we gaan racen", laat hij weten.

Rinus van Kalmthout start vrijdagavond voor het eerst vanaf poleposition in de IndyCar. De Nederlander, die dit jaar debuteert in de Amerikaanse raceklasse, zette tijdens de kwalificatie de snelste tijd neer op het binnencircuit van de Indianapolis Motor Speedway: 1.09,6903.

De 20-jarige Nederlander is bezig aan een goed eerste seizoen in de IndyCar. Hij haalde nog geen podiumplaats, maar gaat wel aan de leiding in het nieuwkomersklassement.

In augustus wist hij zich als vierde te kwalificeren voor de bekendste Amerikaanse autorace, de Indy 500, waarin hij door een mislukte pitstop uiteindelijk genoegen moest nemen met een bijrol.