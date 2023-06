CNV: laat werknemers meer meeprofiteren van winsten bij bedrijven

Werknemers moeten beter kunnen meeprofiteren van de winst van het bedrijf waar ze werken. Daarvoor pleit vakbond CNV. Bedrijven kunnen al aandelen aan hun werknemers schenken of hen laten meedelen via speciale winstdelingsregelingen, maar de belasting daarop is relatief hoog.

Dergelijke aandelen en winstdelingen worden door de Belastingdienst gezien als loon en ook zodanig belast. "Dat is voor werkgever en werknemer niet aantrekkelijk", zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. De vakbond wijst op de voordelen van een winstdelingsregeling. Die zou mensen aan een bedrijf binden en personeel zou zo ook inspraak hebben in de financiële kant van hun werkgever.

CNV wil een belastingvrij bedrag van 2000 euro per jaar. Het voorstel is niet nieuw, het is al vaker geopperd als een mogelijkheid om personeel te binden aan bedrijven. Fortuin vindt dat het het kabinet "er goed aan zou doen" het voorstel serieus te bekijken.

Europese achterblijver

"Nederland blijft achter bij andere Europese landen", zegt Fortuin. "In Duitsland kun je ruim 1400 euro aan aandelen belastingvrij ontvangen." Ook in Frankrijk kan personeel meedoen met een winstdelingsregeling. Volgens de vakbond heeft het grootste deel van de bedrijven in Frankrijk, ruim 80 procent, zo'n regeling.

In Nederland doet minder dan tien procent van de bedrijven volgens CNV aan winstdeling. "Bedrijven willen dit wel graag vanwege de binding." Maar het probleem zit volgens Fortuin in het betalen van de belasting.

Tegen het FD noemen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland het plan "een interessant voorstel, waarover we graag verder praten".

Maar het kabinet moet nog een "duwtje krijgen", stelt vakbondsvoorzitter Fortuin. "Onze Belastingdienst vindt dit nog moeilijk om uit te voeren", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. Ook denkt de overheid volgens hem nog te veel aan de inkomstenkant van het plaatje. Als er een belastingvrij bedrag zou worden ingevoerd voor winstdeling, loopt de schatkist belastinginkomsten mis.