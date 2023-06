Moeder Colombiaanse kinderen leefde nog vier dagen na vliegtuigcrash

De moeder van de vier kinderen die ruim een maand na een vliegtuigcrash werden gered uit de Colombiaanse jungle was nog zo'n vier dagen na het ongeval in leven. Dat zegt de vader van twee van de kinderen, Manuel Ranoque.

Hij had in het ziekenhuis gesproken met het oudste kind dat was gered, de 13-jarige Lesly. "Wat zij mij duidelijk heeft gemaakt is dat haar moeder nog vier dagen heeft geleefd. Voordat ze stierf vertelde de moeder iets als: 'Jullie moeten hier weg'. Jullie zullen ontdekken wat voor man jullie vader is en hij zal jullie net zoveel liefde laten zien als ik bij jullie heb gedaan." De autoriteiten hebben nog niets gezegd over dit verhaal.

De drie meisjes en een jongen worden behandeld in een militair ziekenhuis in de hoofdstad Bogotá. Daar moeten ze naar verwachting nog twee weken blijven. De afgelopen dagen wordt steeds meer duidelijk over de reddingsoperatie en hoe de kinderen het konden overleven.

Lesly (13 jaar), Soleiny (9 jaar), Tien Noriel (4 jaar) en Cristin (die 1 jaar werd in de tijd in de jungle) werden vrijdag gered uit het Amazoneregenwoud door het Colombiaanse leger. Ze waren op 1 mei neergestort met een vliegtuigje, waarin ook hun moeder, een piloot en een inheemse leider zaten. De piloot had kort daarvoor alarm geslagen vanwege motorproblemen.

Dit zijn beelden van de reddingsactie: