Drukte op omleidingswegen door afsluiting Haringvlietbrug

Het was vanochtend al vroeg druk op verschillende wegen vanwege de afgesloten Haringvlietbrug. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer onder meer omgeleid via de A17 en N57.

Rond 08.00 uur vanochtend stond er zo'n 13 kilometer file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Dit leidde tot een vertraging van ongeveer 50 minuten. Op de N57 van Stellendam naar Hellevoetsluis ging het om 6 kilometer file.

"Het is heel vervelend, maar dit is wel precies waar we voor gewaarschuwd hebben", zegt Diana Wonnink, omgevingsmanager van de Haringvlietbrug tegen Rijnmond. "Ik hoop dat mensen dinsdag nog een keer gaan nadenken: ga ik op dit tijdstip rijden? Kan ik wat later? Of kan ik een dag thuiswerken?"

Acht weken dicht

De Haringvlietbrug is sinds vrijdag gedurende acht weken dicht. Normaal gesproken rijden dagelijks ongeveer 66.000 voertuigen over de Haringvlietbrug. De brug verbindt Goeree-Overflakkee en het westen van Brabant met de Hoeksche Waard en de rest van Zuid-Holland.

Eerder werd al gewaarschuwd dat weggebruikers rekening moeten houden met extra reistijd, die tijdens de spits kan oplopen tot meer dan een uur.