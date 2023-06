Almere City van 'zwart schaap' nu debutant in eredivisie: 'Zijn er klaar voor'

De potentie is aanwezig, bij de club uit de achtste stad van Nederland met zo'n 220.000 inwoners. "We zijn er klaar voor", zegt algemeen directeur John Bes, die sinds 2016 bij Almere City actief is. "We zijn langzaam naar een eredivisiewaardige club gegroeid. Dit is het resultaat van een plan dat al een tijd geleden is ingezet."

Het credo van de club is dan ook 'jong, eigenwijs en ambitieus'. "Wij zien onszelf als uitdager", zegt Bes. "We doen dingen net even anders. Dat levert soms wat fouten op en het kost bloed, zweet en tranen als het sportief niet meezit, maar het is vaak ook het begin van nieuw succes."

En aan kunstgras in het stadion doen ze niet. Er ligt al een natuurgrasmat, een vereiste in de eredivisie vanaf seizoen 2025/2026.

Bij Almere City FC gaan veel dingen net even anders. Is het lekker weer? Dan gaan de spelers toch gewoon buiten op de hometrainers? Heb je als supporter een idee om de club beter te maken? Ga het maar doen. De hoofdtribune? Die staat niet aan de lange zijde van het veld, maar achter een van de doelen.

Het kan snel gaan. De club speelt pas sinds 2005 betaald voetbal. En gaan we nog verder terug in de geschiedenis, dan begon Almere City als de Amsterdamse voetbalvereniging Zwarte Schapen, een hoofdklasser die in 1995 verkaste naar nieuwbouwstad Almere.

Want wat moest de snelst groeiende stad van Nederland zonder beloftevol voetbalteam? "Er was een grasveld en twee doeltjes. We hadden niet eens een kantine; we kregen een tent en toen een bouwkeet", zegt René ter Borch, die van 1995 tot 2011 voorzitter was.

De grootste prestaties in die tijd volgens Ter Borch? Die kwamen van twee jeugdteams. "We begonnen zonder jeugd, maar zeven jaar later speelden we mee in de A-Junioren eredivisie. Dat is niemand ooit gelukt in zo'n korte tijd, zelfs Ajax en Feyenoord niet."

Al snel volgde de toetreding tot het betaald voetbal, al kwam het ambitieuze plan nog wel op losse schroeven te staan.

FC Omniworld

Hoe zat het ook alweer? De voetbalclub werd in 2000 omgedoopt tot FC Omniworld, als onderdeel van het Omniworld-project van de gemeente Almere. Het plan was om Almere met topsport zoals volleybal, basketbal en voetbal op de kaart te zetten. "Daar investeerden ze flink in. Ze haalden spelers voor 100.000 euro", zegt Ter Borch.

"Iedereen dacht dat er bij ons ook rijke jongetjes voetbalden, maar wij moesten onszelf bedruipen."