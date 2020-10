Kruijswijk hoopt seizoen op te leuken in de Giro: 'Conditioneel zit het goed'

Kruijswijk moest in september vanaf de kant toekijken hoe zijn ploeg, waarin hij eigenlijk een van de drie kopmannen zou zijn, domineerde in de Tour (en uiteindelijk net niet won). Tegelijkertijd herstelde hij van zijn verwondingen. Er zat een scheurtje in zijn schouderkop en hij zat onder de schaafwonden.

"Ik ben er wel heel gemotiveerd voor om hier te laten zien wat ik in de Tour wilde laten zien", zegt Kruijswijk voor zijn achtste Giro d'Italia. "Voor mij was het een grote teleurstelling dat ik daar niet aan de start kon verschijnen. Gelukkig heb ik met de Giro echt een hele mooie kans om resultaat te boeken."

Eind augustus voelde het kopmanschap in de Giro d'Italia nog als een schrale troost voor Steven Kruijswijk. Na een val in de Dauphiné moest hij zich afmelden bij de ijzersterke Jumbo-Visma-ploeg voor de Tour de France. Vanaf morgen krijgt Kruijswijk in Italië een herkansing om zijn seizoen 'op te leuken', zoals hij het zelf noemt.

"De schouder is nog niet honderd procent in orde. Maar conditioneel zit het wel goed", vertelt Kruijswijk.

De kopman van Jumbo-Visma vindt het moeilijk om in te schatten wat zijn niveau is, omdat hij sinds 15 augustus geen wedstrijd meer gereden heeft. "Het enige vraagteken is mijn fysieke gesteldheid. Ik heb vorig jaar in de Tour laten zien dat het podium binnen mijn bereik ligt (Kruijswijk werd toen derde, red.). Het is even aftasten hoe de eerste week gaat, maar anders blijft de ambitie zeker wel om hier voor het podium te gaan."

In de Giro zal de Jumbo-Visma-ploeg zich in ieder geval niet zo nadrukkelijk van voren laten zien als in de Tour, voorspelt Kruijswijk. "We starten hier met een mix van ervaren jongens en debutanten. Je zult ons zeker in het begin niet zo dominant zien rijden als in de Tour. De eerste week zullen we het hier misschien wat meer vanaf tweede lijn bekijken. En dan de kansen pakken als ze komen."