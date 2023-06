Wekdienst 12/6: Langverwachte stikstofregelingen gepresenteerd • Zaak schietpartij zorgboerderij

Goedemorgen! Stikstofminister Van der Wal presenteert twee langverwachte stikstofregelingen en nabestaanden van de schietpartij op een zorgboerderij in Alblasserdam komen aan het woord in de rechtbank van Rotterdam.

Wat kun je vandaag verwachten?

In de rechtbank van Rotterdam komen slachtoffers en nabestaanden aan het woord in de zaak over de dodelijke schietpartij op een zorgboerderij in Alblasserdam. Daarbij kwamen vorig jaar mei een medewerkster en een cliënte om het leven en raakten twee anderen zwaargewond. De verdachte zou een paar dagen ervoor een schoenmaker hebben doodgeschoten in diens winkelpand in Vlissingen.

Minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) presenteert twee langverwachte regelingen: één voor de 3000 grote stikstofuitstoters in de buurt van gevoelige natuurgebieden, de zogeheten piekbelasters, en een beëindigingsregeling voor boeren.