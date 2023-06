Franse koers vindt rensters die auto's moesten ontwijken verwend: 'Kon écht niet'

Wielrenster Eva van Agt gaat de boeken in als de nummer 19 in het eindklassement van de Ronde van de Pyreneeën, de best geklasseerde renster van haar ploeg Jumbo-Visma. Maar zo zal de Zuid-Franse wielerkoers niet onthouden worden.

"We reden op de linkerweghelft toen er auto's ons tegemoet kwamen rijden. We kwamen echt gewoon midden in het verkeer terecht. Dan denk je nog: dit is een incident. Maar het werd alleen maar erger: wegobstakels die niet waren aangegeven, auto's die uit zijwegen en opritten op het parcours kwamen. Dit had gewoon fataal kunnen aflopen."

De tweede editie van de Ronde van de Pyreneeën voor vrouwen stond bol van de gevaarlijke situaties. Koersen was zo gevaarlijk dat de rensters besloten niet van start te gaan in de derde en laatste etappe. - NOS

"Op een dag zal er geen koers meer zijn en dan zullen ze huilen", vervolgde Baudron. "Dat is wat er zal gebeuren. Eerlijk gezegd vraag ik me af of het de moeite waard is om een koers te organiseren en dan al die inspanningen verpest te zien worden door de grillen van verwende kinderen."

Je zou verwachten dat de organisatie van de Ronde van de Pyreneeën na dit alles de hand in eigen boezem zou steken. Niets is minder waar.

"Ik verwonder me vaak over wat een ongelofelijke organisatie het is om zo'n koers veilig te regelen, wat voor mankracht daarvoor nodig is. Maar hoe meer je koerst, hoe meer je het als vanzelfsprekend begint te beschouwen. Nu werden we er goed aan herinnerd dat het ook anders kan. Zoiets als dit heb ik nog nooit meegemaakt."

Van Agt is nog een relatieve nieuwkomer in het profpeloton. De 26-jarige laatbloeier hockeyde op hoog niveau in onder meer de Verenigde Staten, begon pas als student met wielrennen en kreeg vorig jaar een profcontract bij Le Col-Wahoo. Deze winter maakte ze al de overstap naar Jumbo-Visma.

"Er reed één motard voor de wedstrijd, die het verkeer moest tegenhouden", vertelt Van Agt. "Maar vanaf het begin reden er al auto's op de route. Ook de ploegleiders vertelden dat er auto's in de karavaan kwamen en dat zij na een fietswissel gewoon andere auto's moesten inhalen. Op een gegeven moment was de auto van de dokter zo ver achteropgeraakt na een valpartij, dat de koers werd stilgelegd."

"Toen hebben we als rensters al overlegd en zijn we naar de commissaris gegaan om te zeggen dat we wilden stoppen, omdat het gewoon niet veilig was. Die commissaris beloofde toen dat er meer motards zouden komen. Dan denk je wel: oké, hoeveel kun je veranderen in een paar minuten? We dachten: we geven het nog een kans. Maar ja, een kans kan ook genoeg zijn voor een frontale botsing. En dat kan gewoon fataal zijn."

"Dat was nog maar het begin", vervolgt Van Agt. "Ik denk dat iedereen heeft gezien dat de kopgroep om allerlei auto's heen moest sturen in de straten van Lourdes. Ik zat zelf in de tweede groep en daar was het nog veel erger. Want als die ene motard weg was, dachten alle automobilisten dat ze gewoon de weg op konden. En achter mij hebben de meiden nog veel meer gevaar gelopen."