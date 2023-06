Filantroop George Soros (92) draagt miljardenimperium over aan zoon Alex

De bekende Hongaars-Amerikaanse miljardair en filantroop George Soros draagt de controle over zijn imperium over aan zijn zoon Alexander. Die "heeft het verdiend", zegt de 92-jarige investeerder in een interview met The Wall Street Journal. Alex Soros wordt verantwoordelijk voor het beheer van de 25 miljard van Soros Fund Management, waar ook Soros' Open Society Foundations (OSF) deel van uitmaakt.

De OSF is actief in meer dan 120 landen en ondersteunt wereldwijd organisaties die opkomen voor burgerrechten, de persvrijheid, goed onderwijs en vluchtelingen. Jaarlijks steekt de OSF zo'n 1,5 miljard in organisaties die zich daarmee bezighouden. Soros' werk voor progressieve doelen maakt hem regelmatig een mikpunt van radicaal-rechts. In verschillende landen, ook in Nederland, figureert hij veelvuldig in antisemitische complottheorieën.

De 37-jarige zoon van George Soros, een gepromoveerd historicus, heeft net als zijn vader een progressief liberaal wereldbeeld. Hij zegt in de Amerikaanse krant wel "politieker" te zijn dan zijn vader, en wil zich onder meer actiever gaan inzetten voor abortusrechten, kwesties rondom stemrecht en gendergelijkheid. Hij wil het fortuin van zijn familie aanwenden om linkse politici te steunen in de VS.

Super PAC's

In december werd Alex Soros verkozen als voorzitter van de raad van bestuur van de OSF. Ook geeft hij volgens The Wall Street Journal nu leiding aan de 'Super PAC' van zijn vader. Super PAC's zijn Amerikaanse politieke actiecomités die donoren de mogelijkheid geven om ongelimiteerd geld te storten in politieke campagnes, wat ze grote invloed geeft op de politiek in de VS.

Tegenover de krant zegt Alex Soros dat hij verontrust is over de mogelijkheid dat Donald Trump in 2024 terugkeert als president. Hij suggereert dan ook dat zijn stichting een grote financiële rol gaat spelen in de verkiezingscampagne. "Hoe graag ik ook zou willen dat het geld uit de politiek verdwijnt, zolang de andere kant het ook doet, zullen wij het ook moeten doen." Voor de Super PAC zou nu 125 miljoen dollar gereserveerd zijn.

De zoon van George Soros sprak naar eigen zeggen onlangs al eens over de doelen van de OSF met leden van de regering-Biden, Senaatsleider Chuck Schumer, de Braziliaanse president Lula da Silva en de Canadese premier Justin Trudeau. Afgelopen week deelde hij op Twitter een foto van zichzelf met de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris.