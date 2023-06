Zeker 10 doden bij busongeluk na bruiloft in Australië

Bij een busongeluk in New South Wales, in het zuidoosten van Australië, zijn zeker tien mensen om het leven gekomen. Nog eens 25 mensen raakten gewond en zijn met nog onbekende verwondingen naar ziekenhuizen in onder meer Sydney gebracht.

De 58-jarige chauffeur van de bus is gearresteerd. Waarvan hij precies wordt verdacht, is nog niet bekendgemaakt, maar er is volgens de politie "voldoende informatie" om hem op te pakken.

De bus zat volgens de politie en lokale media vol met mensen die bij een bruiloft vandaan kwamen. Er zouden zo'n veertig mensen aan boord zijn geweest toen de bus rond 23.30 uur lokale tijd op een grote rotonde over de kop sloeg in de buurt van de stad Greta. Het zou mistig zijn geweest, maar het is nog onduidelijk in hoeverre die omstandigheden een rol speelden bij het ongeluk.

Wijngaarden

De Hunter-regio, waar het busongeluk gebeurde, staat bekend om de vele wijngaarden en is een populaire bestemming voor toeristen. De bruiloft was ook op zo'n landgoed.

De Australische premier Albenese heeft de hulpdiensten bedankt voor hun werk. "Australiërs worden wakker met het tragische nieuws uit de Hunter en we leven mee met de naasten van de mensen die zijn omgekomen bij dit vreselijke ongeluk", schrijft Albenese op Twitter. "Dat zo'n mooie dag met zo'n verwoestend verlies eindigt, is ronduit wreed. We leven ook mee met de gewonden."