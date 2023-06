Voetballers Uruguay wereldkampioen onder 20 jaar door goal vlak voor tijd

Uruguay heeft het WK voetbal voor spelers onder de 20 jaar gewonnen. In de finale in het Argentijnse La Plata wonnen de Zuid-Amerikanen met 1-0 van Italië. Uruguay volgt Oekraïne, dat het toernooi in 2019 won, op als titelhouder.

De eindstrijd was absoluut geen lust voor het oog. Er werden weinig kansen gecreëerd, dus van het maken van doelpunten was lange tijd geen sprake.

Uruguay had wel een licht veldoverwicht en zag dit aan het eind van de wedstrijd uitbetaald worden. Luciano Rodriguez (Liverpool FC Montevideo) kopte in de 86ste minuut raak. Het aanvallend onmachtige Italië kon ook na de treffer geen vuist maken tegen het stugge Uruguay, waardoor het bij die ene treffer bleef.

Nederland

Nederland had zich niet gekwalificeerd voor het toernooi waar 24 landen aan meededen.

Het toernooi zou eigenlijk twee jaar geleden in Indonesië gespeeld worden, maar door corona werd het uitgesteld naar dit jaar. Eind maart werd Indonesië het toernooi ontnomen vanwege de stadionramp in oktober vorig jaar en politieke rellen die te maken hadden met de deelname van Israël.