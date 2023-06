Straten in Breda staan blank door gesprongen waterleiding

In Breda staan meerdere straten onder water doordat een waterleiding is gesprongen. Onder meer de Nieuwe Kadijk en de Charles Petitweg, in het noorden van de stad, staan blank. Omroep Brabant meldt dat er ook een sinkhole is ontstaan, waar een scooter in is verdwenen.

Wegen met wateroverlast zijn afgezet terwijl monteurs de kapotte leiding proberen te repareren. De lekkage ontstond rond 21.00 uur en naar verwachting zal de reparatie nog tot voorbij 01.00 uur 's nachts duren.

Op waterstoring.nl valt te lezen dat mensen in de buurt mogelijk tijdelijk geen water uit de kraan krijgen, en rekening moeten houden met bruin water of een lage waterdruk. Het advies is om apparaten zoals boilers, geisers, wasmachines en vaatwassers uit te zetten en ook de waakvlam van de geiser te doven zolang de storing duurt.